مرتضى منصور يغرم حميد أحداد 300 ألف جنيه بسبب واقعة الوقوف على الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب المغربى حميد أحداد بسبب واقعة وقوفه على الكرة خلال مباراة فريقه أمام جورماهيا. Advertisements أضاف منصور خلال مداخلة مع برنامج الزمالك اليوم بقناة المحور أن القيم والأخلاق أهم بكثير من الفوز والاستعراض والاستهانة بالفرق المنافسة. استشهد رئيس الزمالك بواقعة أسطورة الجودو المصرية محمد رشوان الذى رفض مواجهة منافسه المصاب فى الأولمبياد.

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