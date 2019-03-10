جروس عن رباعية جورماهيا: مستحقة ولكن فى انتظارنا مواجهة أقوى بالجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري جروس المدير الفنى للزمالك، إن فريقه قدم مباراة كبيرة ونجح فى فرض سيطرته أمام جورماهيا الكينى حتى تمكن من تحقيق الفوز الكبير.
وفاز الزمالك مساء اليوم على جورماهيا الكينى برباعية نظيفة، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
قال جروس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة إنه راض عن أداء فريقه فى مباراة جورماهيا وإن الزمالك استحق الفوز وتصدر المجموعة قائلا:" قدمنا مباراة كبيرة إلا أن هناك مواجهة أقوى تنتظرنا بالجزائر أمام نصر حسين داي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها للصعود لدور الثمانية وسنلعب فى الجزائر على الفوز أمام نصر حسين ادى".
يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط.
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