شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر السعيد يسجل هدف الزمالك الرابع فى شباك جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل عمر السعيد مهاجم الزمالك، الهدف الرابع لفريقه فى شباك جورماهيا الكينى بالدقيقة 85 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة 4/0 حتى الأن. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. فى حراسة المرمى.. محمود جنش خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو Advertisements خط الهجوم.. عمر السعيد. جاء تشكيل جورماهيا كالتالى: جاء تشكيل جورماهيا كالتالى: حراسة المرمى: فريدريك أودهيامبو. خط الدفاع: فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى. خط الوسط: بونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري أوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا. خط الهجوم: جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو.

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