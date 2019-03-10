موعد مباراة الزمالك القادمة فى الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس ضيفاً على نصر حسين داى فى الجزائر، فى السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

من المقرر أن يستضيف جورماهيا الكينى فى نيروبى نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى فى نفس موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى وذلك فى الجولة الأخيرة من تلك المجموعة بالكونفدرالية.

ويعتلى الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

أحداث مباراة الزمالك وجورماهيا وكان الزمالك قد فاز على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. بهذا الفوز يعتلى الزمالك لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط. تشكيل مباراة الزمالك وجورماهيا تشكيل مباراة الزمالك وجورماهيا دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم". فيما دخل جورماهيا المباراة بالتشكيل التالى:"فريدريك أودهيامبو فى حراسة المرمى، فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى وجيوفري أوشينج فى خط الدفاع، بونفيس أوموندي وارنست ويندو وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا فى خط الوسط، جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو فى خط الهجوم". Advertisements الشوط الأول الشوط الأول لم يستمر جس النبض طويلاً حيث مرر عمر السعيد فى الدقيقة 3 كرة رائعة إلى المغربى حميد أحداد المنفرد بالمرمى ولكن تسديدته أبعدها حارس جورماهيا بنجاح وسط كرات متبادلة بعد ذلك بين الفريقان ثم احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك على الجهة اليمنى بعد تدخل أونيانجو مع حمدى النقاز ونفذ عبد الله جمعة، الركلة، حيث مرر عرضية رائعة لمحمود علاء الذى حولها برأسية داخل الشباك فى الدقيقة 12. استمر استحواذ الزمالك على مجريات الأمور ليترجم اللاعبين السيطرة إلى هدف ثانى فى الدقيقة 25 حيث مرر ساسى كرة عرضية إلى عمر السعيد الذى مهدها ليوسف أوباما الذى حولها بتسديدة يسارية سكنت شباك الفريق الكينى ثم انفراد لعمر السعيد وحاول مراوغة الحارس الكينى فى الدقيقة 28 ولكن أبعدها الدفاع ليهدر فرصة الهدف الثالث للزمالك ثم واصل الأبيض سيطرته وتهديده لمرمى الفريق الكينى. فى الدقيقة 38، مرر أحمد سيد زيزو عرضية رائعة حولها المغربى حميد أحداد برأسية تصدى لها حارس المرمى على مرتين مع محاولة من عمر السعيد من داخل منطقة الـ6 ياردات لكن أبعدها الدفاع الكينى فى النهاية وسط محاولات متتالية للفريق الأبيض على مرمى الكينى. الشوط الثانى الشوط الثانى دفع أوكتاى المدير الفنى لجورماهيا بمهاجمه أوليتش بدلا من أوموندى ولكن وسط سيطرة زملكاوية حيث واصل الأبيض الخطورة بعرضية من زيزو إلى عمر السعيد الذى حاول تحويلها برأسه ولكن أبعدها الحارس ثم فرصة أخرى بتمريرة من أحداد إلى زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدة الأخير جاءت بجوار قائم الفريق الكينى وسط مسلسل لإهدار الفرص البيضاء. فى الدقيقة 65، كاد أوباما إن يسجل هدف الزمالك الثالث من تسديدة رائعة أبعدها حارس جورماهيا بصعوبة وحولها إلى ركلة ركنية ودفع السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك بأولى التغييرات بنزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 70 لتنشيط الهجوم وسط استعراض لاعبى الأبيض مع انخفاض معدل الفرص الخطيرة على مرمى الفريق الكينى ثم أهدر حميد أحداد فرصة هدف للفريق الأبيض من داخل منطقة الجزاء. فى الدقيقة 80، راوغ إبراهيم حسن، حارس جورماهيا، على حدود منطقة الجزاء وأرسل كرة صوب مرمى الفريق الكينى أخرجها دفاعه قبل أن تسكن الشباك لتضيع فرصة الهدف الثالث ثم واصل الأبيض مسلسل إهدار الفرص بتمريرة من عمر السعيد إلى أوباما الذى انطلق تجاه إلى المرمى وكان بجواره إبراهيم حسن ولكنه فضل الاعتماد على نفسه ليبعدها الدفاع الكينى لركلة ركنية جديدة ثم أحرز فرجانى ساسى الهدف الثالث من تمريرة إبراهيم حسن فى أفضل أهداف المباراة ثم نجح عمر السعيد فى إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة من إبراهيم حسن إلى البديل محمود عبد العزيز الذى شارك بدلا من أحداد وحولها إلى السعيد للشباك ثم شارك كهربا فى نهاية المباراة بدلا من فرجانى ساسى الذى خرج مصابا.

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