شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائى الكونفدرالية بعد رباعية جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

انتهت منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الزمالك فى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ويتبقى جولة وحيدة ستقام فى السادسة من مساء الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين داى فى الجزائر على أن يستضيف جورماهيا الكينى فى نيروبى نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى فى نفس موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى.

أصبح ترتيب المجموعة بعد تلك المجموعة، الزمالك فى الصدارة برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو بـ7 نقاط ثم نصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وفى المؤخرة جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، نستعرض فى التقرير التالى فرص تأهل الزمالك لدور ربع النهائى فى الكونفدرالية.

Advertisements

"الفوز" يضمن للزمالك الصعود بدون حسابات

فى حالة فوز الزمالك على نصر حسين داى فى الجولة الأخيرة يصعد الفريق الأبيض لربع النهائى الإفريقى كمتصدراً للمجموعة الرابعة بدون أى حسابات أو انتظار لنتيجة مباراة جورماهيا وبترو أتلتيكو الأنجولى.

التعادل مع نصر حسين يؤهل الزمالك لربع النهائى ولكن

وفى حالة تعادل الزمالك فى الجولة الأخيرة مع نصر حسين داى بأى نتيجة سيتأهل الفريق الأبيض أيضاً لدور ربع نهائى بالكونفدرالية وبدون حسابات ولكن سينتظر ما ستفسر عنه مباراة جورماهيا وبترو أتلتيكو لتحديد إذا كان سيتأهل كمتصدر أو وصيف حيث فى حالة تعادل الفريق الكينى مع الأنجولى سيصعد الفريق الأبيض كمتصدر للمجموعة أما فى فوز بترو أتلتيكو على جورماهيا سيصعد الأبيض كثانى المجموعة حيث سيكون فى رصيد الزمالك وقتها 9 نقاط وسيكون رصيد بترو أتلتيكو 10 نقاط أما فى حالة فوز جورماهيا على الفريق الأنجولى سيصعد الفريق الأبيض كمتصدر للمجموعة.

الخسارة تطيح بـ"الزمالك" إلا فى حالة وحيدة

فى حالة خسارة الزمالك من نصر حسين داى سيكون أمامه فرصة وحيدة للصعود وهي تعادل بترو أتلتيكو مع جورماهيا الكينى سيتساوى الفريق الأنجولى وقتها مع الزمالك فى النقاط وسيصعد الأبيض بتفوقه على بترو أتلتيكو فى المواجهات المباشرة أما فى حالة فوز جورماهيا على بترو أتلتيكو أو حدوث العكس سيودع الفريق الأبيض البطولة من مرحلة المجموعات حيث سيتأهل نصر حسين داى وقتها مع الفائز من مواجهة جورماهيا وبترو أتلتيكو.