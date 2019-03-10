شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حميد أحداد يقلد وقفة رمضان على الكرة أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك، بالوقوف على الكرة بقدميه، الأمر الذى دفع لاعب جورماهيا للتدخل عليه بخشونة فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسبق لرمضان صبحى لاعب الأهلى بالوقوف على الكرة خلال مشاركته أمام الزمالك فى مباراة السوبر والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/1.

ويتقدم الزمالك على جورماهيا بهدفين حتى الأن، أحرز الأول محمود علاء فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ثم أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 25.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

فى حراسة المرمى.. محمود جنش

خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

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خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو

خط الهجوم.. عمر السعيد.

جاء تشكيل جورماهيا كالتالى:

حراسة المرمى: فريدريك أودهيامبو.

خط الدفاع: فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى.

خط الوسط: بونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري أوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا.

خط الهجوم: جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو.