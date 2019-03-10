انتهت: نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم والفارس الأبيض يعود وترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة

يلتقي اليوم فريق الزمالك في مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الافريقية مع فريق جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالأسكندرية في مباراة لا تقبل جماهير الزمالك منها سوى الفوز ولا شئ غيره لضمان المنافسة وبقوة على بطاقة الصعود للدور القادم.

وتعتبر مباراة اليوم مباراة رد الدين الذي ألحقه الفريق الكيني بالفارس الأبيض في أولى جولات المجموعة حين استطاع هزيمة الزمالك برباعية مقابل هدفين في مباراة سيئة من جانب النادي المصري.

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة حيث تُنقل عبر قناة beINsport HD1 بتعليق المتميز علي محمد علي، تحت قيادة الحكم دانيل لاريا ومن المتوقع أن يبادر الزمالك بالهجوم منذ لحظات المباراة الأولى لاحراز الهدف الأول.

لاعبي الفريقين ينزلون لأرض الملعب لاجراء عمليات الاحماء قبل بداية الشوط الأول

الزمالك على مشارف صدارة المجموعة اذا حقق الفوز اليوم والفرصة مواتية بعد الحالة المعنوية المرتفعة بعد عودة الاصابات

الزمالك يقترب من الهدف الأول بشدة بعد مرور 10 دقائق فقط كاد أن يحرز هدفين من قبل أحداد ثم من عمر السعيد

الزمالك يحرز الهدف الأول عن طريق محمود علاء بعد عرضية عبدالله جمعة والزمالك يتقدم بشدة نحو احراز الهدف

الزمالك يحرز الهدف الثاني عن طريق يوسف أوباما وعمر السعيد يهدر الهدف الثالث من انفراد تام

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك بهدفين جميلين وسط حضور جماهيري من أعضاء الجمعية العمومية

الدقيقة 60: مرور ربع ساعة من مباراة الزمالك وجورماهيا والنتيجة ما تزال تقدم الزمالك بهدفين وجوماهيا يبدأ في العودة للمباراة

الدقيقة 90: الزمالك يضيف الهدف الثالث عن طريق ساسي والرابع عن طريق عمر السعيد ونهاية المباراة بفوز الزمالك 4-0

مباراة الزمالك وجورماهيا

وتعقدت وتشابكت أوراق المجموعة قبل انطلاق المباراة حيث حسم بترو أتليتكو نتيجة مباراته اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري حيث انتهت المباراة بفو الفريق الأنجولي بترو بهدفين ورفع رصيده من النقاط للنقطة السابعة ليحتل صدارة المجموعة مؤقتا.

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ترتيب مجموعة الزمالك

ونعرض ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية وهو كالآتي:

الفريق المركز النقاط الزمالك الأول 8 بترو أتليتكو الثاني 7 نصر حسن داي الثالث 7 جورماهيا الرابع 6

مباراة الزمالك وجورماهيا

وتدور الآن الحسابات الخاصة بالمجموعة ولكن في جميع الأحوال يجب على الزمالك أن يفوز اليوم بنتيجة 2-0 أو أكثر بشرط وجود فارق هدفين أو ثلاثة حتى اذا تساوت نقاط الزمالك مع جورماهيا بعد الجولة السادسة يصعد الزمالك بنتيجة المواجهات المباشرة.

وأكد جروس مدرب الفريق أنه يضع ثقة كاملة في لاعبي الزمالك في قدرتهم على حسم التأهل وسعادته بعودة اللاعبين الغائبين مثل كهربا وطارق حامد ومحمود علاء ليكونوا جاهزين للمباريات.