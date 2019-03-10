نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في الكونفدرالية

يلعب الزمالك مباراته الخامسة في دور المجموعات اليوم مع نظيره جور ماهيا باستاد القاهرة الدولي حيث تحضر الجماهير لمساندة ودعم وتشجيع الفريق في مباراته اليوم، ويبحث الزمالك عن الفوز ليحصل على النقطة الثامنة ويكون أول المجموعة الحالية بعد أن تعدل الترتيب بعد مباراة الفريقين الآخرين اليوم.

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا

ويُطلق حكم المباراة ضربة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً حيث الموعد الرسمي لانطلاقها، وتنقل قناة beIN sports HD1 المباراة عبر شاشتها، وقد استطاع الزمالك الفوز في الجولة الرابعة خارج أرضه وحصل على ثلاث نقاط من بترو اتليتيكو.

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا

وبعد فوز بترو اتلتيكو اليوم على نصر حسين داي في المباراة التي انتهت منذ قليل أصبح بترو اتلتيكو في المقدمة ونصر حسين داي في المركز الثاني كلاهما برصيد سبعة نقاط ويأتي جور ماهيا ثالثاً برصيد ستة نقاط والزمالك رابعاً برصيد 5 نقاط مؤقتاً، لذا ففي حالة فوز الزمالك يتصدر المجموعة وحيداً.

الزمالك يستحوذ على الكرة ويُجبر جورماهيا على البقاء وسط ملعبه في الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء وهدف يضيع من الزمالك في الدقائق الأولى من عمر اللقاء والهدف الأول لصالح نادي الزمالك بقدم اللاعب محمود علاء

الزمالك يحرز الهدف الثاني بقدم يوسف أوباما ليؤكد أحقية الزمالك بالمركز الأول في المجموعة.

استحواذ الزمالك يجبر جورماهيا على البقاء في وسط ملعبه وتمريرات في وسط الملعب لتكوين هجمة منظمة.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين على جورماهيا واستحواذ طوال المباراة.

انطلاق الشوط الثاني من اللقاء

انطلاق الشوط الثاني من اللقاء هدف يضيع من الزمالك بعد خروج الحارس من مرماه

استحواذ الزمالك على اللقاء يعد مرور دقائق من عمر اللقاء

تصويبة على مرمى جورماهيا من جانب الزمالك ولكن تُصد وترتد إلى وسط الملعب للزمالك مرة أخرى

انتهت المباراة بفوز الزمالك برباعية نظيفة على فريق جورماهيا وتتصدر الزمالك المجموعة.