الزمالك يفوز على جورماهيا بنتيجة ثقيلة في دور المجموعات بالكونفدرالية

يستضيف نادي الزمالك اليوم نادي جور ماهيا في إياب دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية الجولة الخامسة، ويريد نادي الزمالك إيقاف تقدم نادي غور ماهيا في المجموعة الرابعة وتحقيق فوز غالي عليه في القاهرة ليرفع رصيده للنقطة الثامنة ويتبقى حسم موقفه الإفريقي من الجولة السادسة من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا

وينتظر عشاق الزمالك مباراة فريقهم اليوم ويتمنون تحقيق فوز يرفع آمالهم في الصعود من دور المجموعات، وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء اليوم من استاد القاهرة الدولي، ويتم إذاعتها على التردد الأرضي وكذلك على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى حيث يعلق علي اللقاء علي محمد علي.

نتيجة مباراة الزمالك وجور ماهيا

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطة وحيدة عن غور ماهيا الذي يأتي في المركز الثاني، وفي حالة فوز الزمالك اليوم يرفع رصيده للنقطة الثامنة ويتوقف رصيد غور ماهيا عند النقطة السادسة، ويُذكر أن غور ماهيا قد هزم الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ومن الجدير بالذكر أن المباراة القادمة في الأسبوع القادم يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً في الجزائر حيث الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الزمالك يضيع هدف مؤكد بعد انفراد المهاجم بالمرمى ولكن الأداء جيد في جميع الأحوال، والاستحواذ حتى الآن لصالح نادي الزمالك

الزمالك يُحرز الهدف الأول برأسية لاعبه محمود علاء من ضربة حرة مباشرة قام بتنفيذها عبد الله جمعة وقابلها محمود علاء بالرأسية نحو المرمى ليتقدم للزمالك بهدف في بداية اللقاء.

هدوء يسود اللقاء بعد إحراز الهدف الأول صالح نادي الزمالك وضربة مرمى للزمالك لتبدأ هجمة جديدة منظمة.

الزمالك يستحوذ على الكرة ولكن دفاع جورماهيا يُنقذ أكثر من هدف بعد تدخله في الثواني الأخيرة والزمالك يحاول إحراز الهدف الثالث.

الزمالك يتقدم بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول سجلهما محمود علاء ويوسف أوباما في منتصف الشوط الأول ودفاع جورماهيا يُعاني

نهاية المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل لاشيء وتتصدر الزمالك المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية.