نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني اليوم 10-03-2019 في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك وغور ماهيا، نحن على موعد اليوم مع مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع ما بين فريق الزمالك المصري وفريق غور ماهيا، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لنتعرف الآن من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء الناري والقنوات الناقلة لها.

مباراة الزمالك وغور ماهيا

يسعي كلاً من الفريقين لتحقيق الفوز في هذا اللقاء الحاسم، كما يدخل فريق الزمالك وهدفه الوحيد الفوز وإحراز نقاط لتحسين ترتيبه في جدول مجموعة الكونفيدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن ناحيه آخري يدخل فريق غور ماهيا وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه فريق بيترو اتلتيكو برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وغور ماهيا

ينطلق لقاء الزمالك مع غور ماهيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، على ان تقوم قناة بي ان سبورت 1 ببث المباراة على شاشتها مباشرة.

نتيجة مباراة الزمالك وغور ماهيا

انتهت المباراة اليوم بفوز الزمالك بأربعة أهداف دون رد.