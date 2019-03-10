نتيجة مباراة الزمالك و جورماهيا – ملخص وأهداف المباراة – الزمالك يقهر جورماهيا الكيني ب...

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، على ملعب برج العرب بمدينه الإسكندرية أقيمت اليوم الأحد 10 مارس 2019 المباراة المرتقبة من قبل محبي نادي الزمالك، حيث واجهه اليوم نادي القلعة البيضاء فريق جورماهيا الكيني في مباراة العودة، وهي مباراة من ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطوله الكونفدرالية الأفريقية ،2019 وعبره موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني.

نتيجة مباراة الزمالك و جورماهيا الكيني

انتهت مباراة الزمالك ضد جورماهيا الكيني تصارح نادي القلعة البيضاء بعد تسديد 4 أهداف في شباك حارس مرمى جورماهيا الكيني بدون أن تهز كرات جورماهيا شباك الزمالك لتصبح نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا 40 لصالح الزمالك.

على ملعب استاد برج العرب التقى ليوم نادي الزمالك مع نظيره الكيني في ظل منافسات الجولة القبل الأخيرة من دوري المجموعات من بطوله الكونفدرالية الأفريقية 2019.

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مباراة الزمالك و جورماهيا الكيني يدخل نادي الزمالك للقاء اليوم سعياً للنيل من غريمه الكيني والذي استطاع التغلب عليه في مباراة الذهاب و التي انتهت لصالح الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين لنادي الزمالك.

نتيجة مباراة الزمالك و جورماهيا الكيني وعلى الجانب الأخر يدخل جورماهيا الكيني لقاء اليوم مع الزمالك وهو يعمل في تحقيق الفوز للمره الثانية مثل ما استطاع بكل النجاح أن يحققه في مباراته الأولى معه التي انتهت بنتيجة 4 أهداف لهدفين للزمالك.

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني