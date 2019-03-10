الآن: نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد في الكونفدرالية والزمالك يثأر من الفريق الكيني

يترقب جمهور القلعة البيضاء اليوم نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني حين يستضيف ملعب برج العرب المواجهة في خامس جولات المجموعة D في البطولة الافريقية كأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية” حيث يعتمد موقف الزمالك على منافسة الصعود لدور الثمانية على مباراة اليوم لاسيما بعد نتيجة المباراة الأخرى بين بترو أتليتكو ونصر حسين داي.

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة حيث من المنتظر أن يدعم محمود كهربا دكة بدلاء الزمالك اليوم بعد رفع الايقاف عنه بعد أحداث مباراة الجولة الثالثة أمام بترو الانجولي، وسوف نقوم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة وتوفير رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا.

عمليات الاحماء الآن تجرى على ملعب برج العرب من قبل لاعبي الناديين وسط تشجيع الجمهور الحاضر

نهاية علميات الاحماء واللاعبين يتوجهون لغرف الملابس

نزول اللاعبين للملعب وبداية اللقاء الآن

الزمالك يضغط في أول المباراة وكاد أن يحرز الهدف الأول بعد تمريرة السعيد وتسديدة حداد ولكن حارس المرمى ينقذ والزمالك يقترب من الأول

الزمالك يحرز الهدف الأول عن طريق محمود علاء برأسية من عرضية عبدالله جمعة القادمة من خطأ على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة انطلاقة حمدي النقاز

بداية الشوط الثاني من المباراة وعمر السعيد كاد أن يحرز هدف ولكن يسقط مصابا

الدقيقة 63: الزمالك يحاول لاحراز الهدف الثاني وابراهيم حسن يستعد للنزول

الدقيقة 90: الزمالك يضيف الهدف الثالث عن طريق ساسي والرابع عن طريق عمر السعيد ونهاية المباراة بفوز الزمالك 4-0

مباراة الزمالك وجورماهيا

وعن المباراة فقد أكد حسن أوكتاي المدير الفني للفريق الكيني أن فوز فريقه في مباراة الافتتاحية للمجموعة لم يكن قبيل الصدفة ولكنه جاء بعد آداء قوي من فريقه والذي يطمح في تكرار الأمر مرة أخري لرغبته في كتابة الصعود ولكنه يخشي من عامل التحكيم اليوم أن يكون ضد فريقه.

الزمالك وجورماهيا

ولكن عماد السيد حارس الزمالك قد اكد في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن الزمالك درس كل شئ عن الفريق المنافس وسيقتنص فرصة اليوم للثأر من المباراة السابقة حيث قد انتعشت آمال الفريق في الصعود وأن اللاعبين لين يضيعوا تلك الفرصة وسيكتبون تأهل الزمالك.