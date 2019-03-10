ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بعد فوز الزمالك وبترو أتلتيكو

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كتب: ضياء السقا
اكتسح الزمالك، ضيفه جور ماهيا الكيني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
وسجل رباعية الزمالك كل من محمود علاء، وأوباما، وفرجاني ساسي، وعمر السعيد في الدقائق 12، 26، 84 و86 على الترتيب.
وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم في البطولة الإفريقية، وسيطر الأبيض على مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة سهلة، وسط تراجع الضيوف.
وعلى الجانب الأخر، حقق بترو أتليتكو، فوزا ثمينا على حساب نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر الأحد، فى إطار لقاءات المجموعة ذاتها.
وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ8 نقاط، متصدرا المجموعة الرابعة، يليه بترو أتلتيكو الأنجولي بـ7، متفوقا على نصر حسين داي بفارق الأهداف، وتذيل جور ماهيا الترتيب بـ6 نقاط.
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