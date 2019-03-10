رئيس الزمالك يعلن تأجيل موعد مباراة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رئيس الزمالك، تأجيل موعد إقامة مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، لتقام يوم 20 مارس الجاري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" مباراة الفريق أمام المقاولون تأجلت ليوم 20 مارس، بعدما كان مقرر لها 13 مارس الجاري".

وأضاف، أن المقاولون وإدارته وافقوا على تأجيل المباراة لارتباط الزمالك بمهمة وطنية بالمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح، أن الفريق سيخوض مواجهة أمام نص حسين داي الجزائري يوم 17 مارس، وبعدها سيعود الفريق بطائرة خاصة للاستعداد لخوض مواجهة المقاولون يوم 20 من نفس الشهر.

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ووجه الشكر لحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تبنيه فكرة تأجيل موعد مباراة الفريق أمام المقاولون.

وأتم " أشكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة المقاولون العرب للموافقة على تأجيل المباراة ، بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمهمة وطنية".

وفاز الزمالك على ضيفه جور ماهيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الكونفيدرالية على استاد برج العرب.

ورفع الزمالك رصيدع إلى 8 نقاط وتصدر ترتيب مجموعته بعدما عانى في بداية مرحلة المجموعات، وبقى جور ماهيا بست نقاط في المركز الرابع.