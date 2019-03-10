كيف يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بالكونفدرالية؟ 3 سيناريوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الزمالك صحوته الإفريقية بالفوز على جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك أصبح في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليله بترو أتليتكو الأنجولي برصيد سبع نقاط، بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ويتذيل جور ماهيا الترتيب برصيد ست نقاط.

- طريق للصدارة والتأهل

إذا أراد الزمالك الصدارة فأمامه طريقان الأولى وهو الخروج بنتيجة الفوز أمام نصر حسين داي في المباراة المقرر لها 17 الشهر الجاري بالجزائر.

وفي حال فوز الفريق الأبيض بنتيجة الفوز لن يحتاج الزمالك النظر للمباراة الثانية والتي ستقام بين جور ماهيا وبترو أتيلتكو.

وهنا سيكون الزمالك في جعبته 11 نقطة مما يعني استحالة وصول أي فريق بالمجموعة لنفس عدد النقاط.

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أما الطريق الثاني للزمالك إذا ما أراد الصعود للدور التالي وهو تحقيق التعادل وفي حال الحصول على نقطة سيتأهل الأبيض للدور التالي كما سيتأهل في صدارة الترتيب إذا انتهت المباراة الثانية بالتعادل.

- الخسارة = الصعود بشرط

إذا خسر الزمالك في الجولة المقبلة أمام نصر حسين داي مع تعادل جور ماهيا وبترو أتيلتكو وقتها سيتأهل الأبيض للدور المقبل بفضل المواجهات المباشرة على ممثل أنجولا.

** وسيكون ترتيب المجموعة حال خسارة الزمالك كالتالي: نصر حسين داي (10 نقاط) - الزمالك (8 نقاط) - بترو أتليتكو (8 نقاط) - جورماهيا (7 نقاط).

وفي حال خسارة الزمالك مع فوز بترو أتيلتكو أو جور ماهيا وقتها سيخرج الأبيض من البطولة رسميًا.

** وسيكون ترتيب المجموعة حال خسارة الزمالك كالتالي: نصر حسين داي (10 نقاط) - بترو أتليتكو (10 نقاط) - الزمالك (8 نقاط) - جورماهيا (6 نقاط).