مدرب الزمالك: سنلعب للفوز بالجزائر وصدارة المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد أمير عزمي المدرب المساعد بنادي الزمالك، أن فريقه سيلعب لصدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.
ونجح الزمالك في الوصول لصدارة المجموعة بعد اكتساح جور ماهيا الكيني برباعية نظيفة، في الجولة الخامسة، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.
وأشار أمير عزمي في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس" عقب المباراة، إلى أن الزمالك سيلعب من أجل الفوز في الجزائر أمام مضيفه نصر حسين داي في الجولة الأخيرة.
ويحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل 17 مارس، في الوقت الذي يحل فيه بترو أتليتكو ضيفا على جور ماهيا الكيني ضمن الجولة ذاتها.
ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو، ونصر حسين داي بـ7 نقاط، ثم جور ماهيا الكيني بـ6 نقاط.
وأكمل أمير: "عدنا للصدارة، بعدما كانت حظوظنا صعبة في التأهل مع خوض أول 3 مباريات بالمجموعة".
وسقط الزمالك في الجولة الأولى أمام جور ماهيا في كينيا 4-2، قبل التعادل أمام بترو أتليتكو ونصر حسين داي في مصر.
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