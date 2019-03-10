تقرير.. 6 ملامح من فوز الزمالك أمام جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قطع فريق الزمالك شوطًا كبيرًا في التأهل لدور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية عقب فوزه على جور ماهيا الكيني (4-0) في مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة.

وأصبح الزمالك في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط يليله بترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري برصيد سبع نقاط ثم جورماهيا الكيني برصيد ست نقاط.

ومن المقرر أن يخرج الزمالك لملاقاة نصر حسين داي في 17 من الشهر الجاري بالجولة الأخيرة، في المقابل يلعب جور ماهيا منافسه بترو أتليتكو ضمن منافسات الجولة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ستة ملامح بعد فوز الزمالك على جور ماهيا:

- ثأر

استطاع الزمالك أن يثأر من المنافس الكيني بعدما استطاع الأخير في مباراة الجولة الأولى أن يفوز على الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- فوز أول

كتب فريق الزمالك انتصاره الأول بدور المجموعات على ملعبه وبين جماهيره بعد تجربتين سابقتين انتهت بنتيجة التعادل أمام نصر حسين داي وبترو أتليتكو.

وكان الزمالك تعادل أمام نصر حسين داي (1-1)، وبنفس النتيجة حقق الأبيض التعادل أمام بترو أتليتكو.

- الأول لعلاء

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بخلاف تصدر محمود علاء مدافع فريق الزمالك صدارة ترتيب هدافي الدوري بـ12 هدفًا بالتساوي مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب إلا أن مدافع الفريق الأبيض كتب هدفه الأول بالبطولات الإفريقية.

علاء العائد من الإصابة بعد غياب ثلاث مباريات بواقع مباراتين بالكونفدرالية ومباراة في الدوري استطاع أن يسجل هدفه الأول مع الزمالك بمسابقة الكونفدرالية.

- الثالث لأوباما

رفع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك رصيده من الأهداف بالكونفدرالية إلى الهدف الثالث بعدما سجل في شباك الفريق الكيني.

أوباما افتتح أهدافه مع الزمالك بالكونفدرالية خلال النسخة الحالية بالتسجيل أمام اتحاد طنجة المغربي في إياب دور الـ32 الثاني، كما سجل أمام بترو أتليتكو في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات.

- ضربة ثانية

استطاع ثنائي الزمالك فرجاني ساسي وعمر السعيد أن يسجلا الهدف الثاني لهما في البطولة الإفريقية بالتسجيل في شباك جورماهيا.

ساسي سبق وأن سجل هدفًا أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 الأول، بينما سجل عمر السعيد هدفًا أمام اتحاد طنجة المغربي في إياب دور الـ32 الثاني.

- فوز عاشر

حقق الزمالك الفوز العاشر أمام الفرق الكينية بعد انتصاره على جور ماهيا، مقابل خرج الأبيض بتعادل في مناسبة واحدة، وخسارتين كان آخرها في مباراة الجولة الأولى أمام جورماهيا.

وكان آخر انتصار الزمالك على الفرق الكينية قبل مباراة جورماهيا في عام 2011 ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حينها فاز الأبيض على أولينزي ستارز بأربعة أهداف دون رد خارج الديار وبهدف دون مقابل في القاهرة.