شيكابالا يؤازر الزمالك أمام جور ماهيا من مدرجات برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، على التواجد في ملعب برج العرب، لمشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا بالكونفدرالية الأفريقية. وتواجد شيكابالا في مدرجات برج العرب، لمؤازة فريق الزمالك أمام جورماهيا، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 5 بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية. ويمتلك الزمالك 5 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما يمتلك جور ماهيا 6 نقاط، وفي حالة الفوز سيتمكن الأبيض من الوصول لصدارة المجموعة.

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