أوباما يضاعف التقدم.. الزمالك يضمن التفوق في "حسبة برما" ضد جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نجح يوسف إبراهيم "أوباما" في تسجيل ثاني أهداف الزمالك بشباك جور ماهيا الكيني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف أوباما جاء في الدقيقة 25 من اللقاء بعدما تسلم عمر السعيد كرة داخل منطقة الجزاء، لتتجه إلى محرز الهدف الذي صوبها بقوة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

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الزمالك يرغب في تحقيق الفوز على جور ماهيا من أجل الوصول إلى صدارة مجموعته، ولكنه كان يحتاج أيضًا لتحقيق فارق الهدفين ضد ممثل كينيا، تحسبًا للجوء للمواجهات المباشرة لحسم التأهل، بشرط الحفاظ على نظافة شباكه اليوم.

وسبق لجور ماهيا أن تفوق على الزمالك في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بأربعة أهداف لأثنين، ليصبح الأبيض في حاجة لهدفين من أجل التفوق بفضل تسجيله ثنائية خارج الأرض.

وكان محمود علاء قد نجح في تسجيل الهدف الأول للزمالك خلال المواجهة، التي تقام بالجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من البطولة الأفريقية.