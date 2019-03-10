الزمالك يكتسح جور ماهيا برباعية ويعتلي صدارة مجموعته بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

اكتسح الزمالك ضيفه جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

أحرز أهداف الزمالك محمود علاء في الدقيقة 12، قبل أن يضيف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف فرجاني ساسي هدفا رائعا في الدقيقة 84، ثم اختتم عمر السعيد الأهداف في الدقيقة 86، ليضمن لفريقه فوزا كبيرًا.

وارتقى الزمالك لصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما توقف رصيد جورماهيا عند 6 نقاط في ذيل المجموعة، وبترو أتليتكو ونصر حسين داي ولكلا منهما 7 نقاط.

ويخرج الزمالك في الجولة الاخيرة أمام نصر حسين داي الجزائري، ويستضيف جور ماهيا نظيره بترو أتليتكو ضمن الجولة ذاتها.

وكان بترو أتيلتكو افتتح مباريات الجولة بالفوز على نصر حسين داي بهدفين دون، ليصبح أمام الزمالك فرصة الوصول للصدارة حال الفوز في مباراة الليلة.

تشكيل الزمالك: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو" - حميد أحداد - عمر السعيد.

تفاصيل المباراة

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الدقيقة الثانية من بداية المباراة شهدت إهدار المغربي حميد أحداد فرصة هدف للزمالك بعدما انفرد بالمرمى لكن حارس الفريق الكيني يتألق ويبعد الكرة.

خطورة الزمالك تواصلت وهذه المرة تسديدة من جانب عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض في الدقيقة التاسعة لكن تجد الكرة حارس الفريق الكيني.

وشهدت الدقيقة 12 من بداية المباراة تسجيل محمود علاء هدف الزمالك الأول من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة لتصبح النتيجة (1-0) للأبيض.

وفي الدقيقة 26 من زمن أحداث الشوط الأول عزز يوسف أوباما النتيجة لصالح الزمالك بعدما سجل الهدف الثاني للأبيض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد حميد أحداد في الدقيقة 37 أن يسجل الهدف الثالث للزمالك من كرة رأسية رائعة لكن حارس الفريق الكيني يتألق ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك.

وكاد أوباما في الدقيقة 65 أن يسجل الهدف الثالث للزمالك بعدما سدد كرة قوية أبعدها حارس جور ماهيا ثم ارتطمت بالعارضة وتتحول لركنية.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أحرز الدولي التونسي فرجاني ساسي الهدف الثالث للزمالك بعدما انفرد بمرمى الفريق الكيني ليراوغ حارس المرمى محرزًا الهدف الثالث.

وكتب عمر السعيد اسمه ضمن قائمة هدافين المباراة بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 لتصبح النتيجة (4-0).

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.