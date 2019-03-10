حقق الزمالك فوزًا عريضا على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من الكونفدرالية في اللقاء الذي جمع الفريقين ببرج العرب اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الزمالك يحقق المستحيل بالتربع على رأس مجموعته في الكونفدرالية بعد رباعية أمام جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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