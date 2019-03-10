شارك مساء اليوم الأحد، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقة مباراة بيرنلي، ونجح في صناعة ثلاث أهداف في المباراة التي أنتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.
ونشر الفرعون المصري محمد صلاح بعض الصور من المبارة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" محبية بتقديم التهاني والتحية له وندائة بلقب فخر العرب، وقال أحدهم أن صناعة الإهداف مثل
جدير بالذكر يحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي.
بينما يحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا متساويًا مع هاري كين لاعب توتنهام، وبفارق هدف عن المتصدر أجويرو لاعب مانشستر سيتي .
الصورة التي نشرها صلاح..
ردود أفعال متابعي صلاح..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ردود أفعال متابعي محمد صلاح علي صورة له عقب لقاء ليفربول وبيرنلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.