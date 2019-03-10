شاهد.. الزمالك يقسو على جورماهيا الكيني برباعية ويقترب من التأهل في الكونفدرالية

بسهولة.. وباقل مجهود حقق فريق الزمالك فوزا كبيراعلى جورماهيا الكيني بأربعة أهداف نظيفة ، وأقترب من التأهل لربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية في القاء الذى اقيم بستاد برج العرب بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة ..

سجل الرباعية محمود علاء برأسه ويوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي وعمر السعيد في الدقائق 12 و27و 84 و86.

ارتفع رصيد الزمالك الى 8 نقاط متصدرا المجموعة وتجمد رصيد جورماهيا عند 6 نقاط في المركز الأخير ،بينما يحتل بترو اتليتكو الانجولي ونصر حسين الجزائري المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 7 نقاط ،ويكفي الزمالك التعادل او الفوز على نصر حسين الأحد المقبل في الجولة الأخيرة للتأهل لدور الثمانية.

جاء اللقاء من طرف واحد وأهدر لاعبو الزمالك فرصة تسجيل رقم قياسي من الأهداف على مدار الشوطين من جانب عمر السعيد ويوسف اوباما والمغربي حميد أحداد وزيزو وغيرهم.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن فوز مبكر يريح الأعصاب مبكرا وفرض بالفعل الأبيض اسلوب لعبه وضغط بقوة على دفاعات المنافس

لم تمر دقيقتان حتى كان حميد أحداد قد أهدر فرصة

غريبة من انفراد كامل وانقذ الحارس الكيني أودهامبو.

تواصل الطوفان الأبيض مع تحركات مجدية من ظهيري الجنب حمدي النقاز وعبد الله جمعة مع اختراقات من العمق لفرجاني ساسي ويوسف اوباما وحميد احداد.

هدف للأبيض

في الدقيقة 12 ومن ضربة حرة مباشرة يلعب جمعة الكرة داخل المنطقة وفي حلق المرمى يقابلها برأسه محمود علاء داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

رفع الهدف من معنويات الزمالك وضغط بقوة مع اختراق سهل ساعد فى ذلك تواضع الدفاع الكيني والسرعة في لعب الكرة من لمسة واحدة مع تقارب الخطوط.

هدف ثاني

في الدقيقة 27 ومع الضغط المتواصل يلعب فرجاني من ضربة حرة داخل المنطقة يهيئ السعيد الكرة لأوباما يسدد بيسراه مباشرة في سقف الشبكة مسجلا هدف ثاني للأبيض.

بعد الهدف تسابق لاعبو الزمالك في اهدار الفرص السهلة وبرأسه حميد احداد وينقذ الحارس تليها إهداء من زيزو احداد يسدد تسقط الكرة من يد الحارس وتمر بعرض

خط المرمى ولم تجد من ينفخ الكرة لتسكن الشباك.!

ومع الدقيقة الأخيرة ينفرد احداد وتطول ويمسك الحارس بصعوبة في مسلسل إهدار الفرص السهلة وقبلها يسدد زيزو بسن حذائه في يد الحارس الكيني.!

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الشوط الثاني

يجري جورماهيا تغييرا مع بداية الشوط بنزول اوليج بدلا من أوموندي ويهدأ رتم الأبيض مبكرا بعد الجهد المبذول في الشوط الأول رغم السيطرة والإستحواذ على الكرة.

يهدر الزمالك فرصة للتهديف وزيادة الحصيلة التهديفية من عرضية رائعة من فرجاني على رأس السعيد وينقذ الحارس بصعوبة.

استمر إهدار الفرص السهلة ويلعب أحداد لزيزو ويهدر وتمر الكرة بجوار القائم بغرابة.

تليها فرصة أخرى ويسدد يوسف أوباما ويبعد الحارس بشكل غريب الى الركنية.

يجري جروس تغييرا بنزول ابراهيم حسن بدلا من احمد زيزو ويفشل لاعبو جورماهيا في تهديد مرمى الزمالك بإستثناء تسديدة من البديل اوليج ويسدد بعشوائية بعيدا عن التهديف.

اهدر احداد بغرابة فرصتين بسبب البطء والأنانية بعد سلسلة من المراوغة ويجري جروس تغييرا ثانيا بنزول محمود عبد العزيز مكان حميد احداد

هدفان متتاليان

في الدقيقة 84 يمرر البديل ابراهيم حسن الكرة الى فرجاني ساسي يراوغ احد المدافعين والحارس ويضع الكرة في الشباك

وفي الدقيقة 86 يسدد محمود عبد العزيز تصل الكرة الى عمر السعيد يضع بسهولة على يسار الحارس مسجلا الهدف الرابع.

مع الدقيقة الأخيرة يدفع جروس بمحمود كهرباء ويهدأ رتم المباراة حتى يطلق الحكم صافرة النهاية.

شاهد اهداف مباراة الزمالك وجورماهيا