بالفيديو.. عمر السعيد يحرز هدف رابع للزمالك في شباك جورماهيا

تقدم الزمالك بالهدف الرابع في شباك جورماهيا الكيني، في اللقاء الذي يقام بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. أحرز الهدف عمر السعيد في الدقيقة 85 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الزمالك بأربعة أهداف نظيفة. Advertisements شاهد هدف الزمالك الرابع في شباك جورماهيا

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