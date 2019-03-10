شاهد.. فرجاني ساسي يعزز تقدم الزمالك بهدف ثالث أمام جورماهيا

تقدم الزمالك على ضيفه جورماهيا الكيني بهدف لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الخامسة من مرحلة بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الخامسة من مرحلةالمجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. وسجل فرجاني ساسي الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 84 بعد مراوغة رائعة لحارس مرمي جورماهيا الكيني. شاهد أهداف المباراة :

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