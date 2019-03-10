شاهد.. ريال مدريد يتعادل أمام بلد الوليد بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام مضيفه بلد الوليد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن مناتفساتالجولة 27 بالدوري الإسباني.
تقدم بلد الوليد بالهدف الأول عن طريق اللاعب أنور محمد في الدقيقة 26، وتعادل ريال رمدريد عن
جاء الشوط متوسط المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وأهدر بلد الوليد ركلة جزاء في الدقيقة 12، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
شاهد أهداف مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد
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