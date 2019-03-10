التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم، أبطال محطة مصر الذين سارعوا في إنقاذ مصابي ضحايا حادث القطار الذي وقع بمحطة مصر الشهر الماضي.
ومنح الوزير شهادات تقدير ومكافأة مالية للأبطال العاملين على أرصفةمحطة مصر للسكك الحديدية، نظير شجاعتهم التي ظهرت أثناء الحادث الأليم، وهم كل من محمد عبد الرحمن، محمد رمضان، أحمد سعد عبد السلام، وليد مرضي.
وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة لكل النماذج الإيجابية بالمجتمع، واعتبارهم قدوة حسنة ينبغي الاقتداء بها، مشيداً بالدور البطولي للعاملين بمحطة مصر، ومساعدتهم في إنقاذ الضحايا.
ولفت الوزير إلي الدور المجتمعي للوزارة من خلال مواجهة التحديات والمشاركة مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق معدلات التنمية والتطور المطلوب في مختلف القطاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يكرم أبطال إنقاذ ركاب محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.