الزمالك يكتفي بهدفين في مرمى جورماهيا الكيني بالشوط الأول

بسهولة.. وباقل مجهود تقدم فريق الزمالك على جورماهيا الكيني في الشوط الأول، بهدفين نظيفين بستاد برج العرب في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية.

سجل الهدفين محمود علاء برأسه ويوسف أوباما في الدقيقتين 12 و27.

وأهدر لاعبو الزمالك خلال الشوط، عدة فرص سهلة من عمر السعيد ويوسف اوباما والمغربي حميد أحداد وزيزو.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن فوز مبكر يريح الأعصاب وفرض بالفعل الأبيض اسلوب لعبه وضغط بقوة على دفاعات المنافس

لم تمر دقيقتان حتى كان حميد أحداد قد

أهدر فرصة غريبة من انفراد كامل وانقذ الحارس الكيني أودهامبو.

تواصل الطوفان الأبيض مع تحركات مجدية من ظهيري الجنب حمدي النقاز وعبد الله جمعة مع اختراقات من العمق لفرجاني ساسي ويوسف اوباما وحميد احداد.

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هدف للأبيض

في الدقيقة 12 ومن ضربة حرة مباشرة يلعب جمعة الكرة داخل المنطقة وفي حلق المرمى يقابلها برأسه محمود علاء داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

رفع الهدف من معنويات الزمالك وضغط بقوة مع اختراق

سهل ساعد فى ذلك تواضع الدفاع الكيني والسرعة في لعب الكرة من لمسة واحدة مع تقارب الخطوط.

هدف ثاني

في الدقيقة 27 ومع الضغط المتواصل يلعب فرجاني من ضربة حرة داخل المنطقة يهيئ السعيد الكرة لأوباما يسدد بيسراه مباشرة في سقف الشبكة مسجلا هدف ثاني للأبيض.

بعد الهدف تسابق لاعبو الزمالك في اهدار الفرص السهلة وبرأسه حميد احداد وينقذ الحارس تليها إهداء من زيزو لاحداد يسدد تسقط الكرة من يد الحارس وتمر بعرض خط المرمى ولم تجد من ينفخ الكرة لتسكن الشباك.!

ومع الدقيقة الأخيرة ينفرد احداد وتطول ويمسك الحارس بصعوبة في مسلسل إهدار الفرص السهلة وقبلها يسدد زيزو بسن حذائه في يد الحارس الكيني.