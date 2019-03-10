الإسماعيلي يجهز لاعبيه لمواجهة سموحة

خصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات خاصة للمهاجمين خلال المران الرئيسى مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة سموحة الثلاثاء باستاد برج العرب لحساب الجولة الخامسة والعشرين بمسابقة الدورى المصري. الثلاثاء باستاد برج العرب لحساب الجولة الخامسة والعشرين بمسابقة الدورى المصري. ويتطلع الجهاز الفنى لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق من أجل تسجيل الأهداف وإرباك المنافسين. وتألق الثلاثى بنسون شيلونجو وأودا مارشال ويحيى زايد فى المران بشكل لافت للنظر. جدير بالذكر أنه يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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