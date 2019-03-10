تأكد غياب ثلاثي الإسماعيلي عن مواجهة سموحة

تأكد غياب ثلاثى الإسماعيلى عن مواجهة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل ، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدورى المصري. ويغيب الثلاثي محمود متولى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم بسبب الإصابة، ويجرى تجهيز متولى ومجدى لمباراة الافريقى التونسى المحدد لها السبت القادم فى الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، فيما سيغيب إبراهيم عن المواجهة القارية. ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات فى المسابقة المحلية من أجل التقدم تدريجيا بجدول الترتيب.

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