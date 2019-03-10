غداً راحة سلبية للاعبي المصري

قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق الودية التي جمعته عصر اليوم الأحد بشقيقة المريخالمريخ البورسعيدي.
وانتهت المباراة بفوز المصري علي المريخ بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأيضًا قابل النادي المصري بالأمس مع نظيرة القوصية وديًا وأنتهت المباراة بفوز المصري
وينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك استعدادًا لملاقاة نظيره فريق سموحة وهي المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العام.
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