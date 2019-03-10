مراسل بي إن سبورتس ينفي اشتباك سولاري وإيسكو

نفى مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس “جمال جبلي” الأخبار التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بشأن اشتباك الثنائي “سانتياجو سولاري وإيسكو” بالأيدي خلال تدريبات الفريق الملكي قبل ساعات من مباراة الفريق أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني.

وسئل جمال جبلي خلال تقديم رسالته المباشرة من أرض ملعب بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، عن حقيقة الاشتباك الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسبانية، لا سيما الكتالونية.

وقال المراسل المتخصص في أخبار ريال مدريد “لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، خاصةً وأنني أعرف سولاري بشكل شخصي، وكذا إيسكو الذي يتمتع بالنضج، ولا يمكن أن تصدر منه تلك الأفعال في التدريبات، كل ما في الأمر أن اللقطات التي أخذت أظهرت وجود بعض الحماس الزائد وهذا يحدث في كل الأندية، حتى في برشلونة، لكن الفريق الذي لا يفوز تترجم تلك اللقطات بطريقة مختلفة مقارنة بالفريق الذي يفوز”. -يقصد تصيد الإعلام للمشاكل-.

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وأضاف “يوجد عقوبة تأديبية ضد إيسكو بخصوص تغيبه عن اجتماع سانتياجو سولاري بلاعبي الفريق قبل ساعات من مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام”.

وقرر نادي ريال مدريد اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيسكو بتهمة عدم الانضباط الذي أظهره الأسبوع الماضي، وأكدت صحيفة ماركا المدريدية بأن إدارة الريال اتخذت إجراءات مماثلة ضد عدد من اللاعبين السابقين أمثال روبينيو وأنخل دي ماريا وكلود مكاليلي.

وأُستبعد إيسكو من القائمة المستدعاة لمباراة بلد الوليد الليلة بسبب تلك القضية التأديبية، إذ قام سولاري بفتح الملف التأديبي رغم ثقته في انتهاء مسيرته مع النادي بالإقالة عقب مباراة بلد الوليد.