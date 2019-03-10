ثنائية آرسنال تطرد مانشستر يونايتد خارج المربع الذهبي

تمكن آرسنال من إسقاط ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل جرانيت تشاكا هدف المدفعجية الأول، في الدقيقة 12، بينما أضاف بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الدقيقة 69.



بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة، ليتجاوز مانشستر يونايتد ويقفز للمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف الأخير عند 58 نقطة، ليهبط للمركز الخامس.



بدأ آرسنال المباراة بضغط هجومي، مظهرًا رغبته في مباغتة ضيفه بهدف مبكر، لكنه فشل في الوصول لمرمى الحارس دافيد دي خيا بفرصة حقيقية.



رغم ذلك، كاد المان يونايتد أن يباغت أصحاب الأرض بهدف بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية المباراة، لكن العارضة وقفت حائلًا أمامه.



ومع حلول الدقيقة 12، استطاع آرسنال الوصول لشباك دي خيا بهدف أول، بعد تسديدة صاروخية من جرانيت تشاكا، حيث خدعت الحارس الإسباني بتغيير مسارها في الهواء.



ووقف الحظ معاندًا للشياطين الحمر، بعدما رد القائم تسديدة يسارية من البرازيلي فريد، لتضيع فرصة معادلة النتيجة.



وحاول بول بوجبا تجربة حظه بتسديدة من مسافة بعيدة، لكنها ذهبت بين أحضان الحارس بيرند لينو.



وتواصل المد الهجومي للضيوف على أمل إدراك التعادل بمجموعة من المحاولات، التي غابت عنها الخطورة، ليحافظ المدفعجية على تقدمهم حتى إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.



ومع بداية الشوط الثاني، جاءت أولى المحاولات من المان يونايتد عبر ماركوس راشفورد، الذي حاول صيد شباك لينو بتسديدة من بعيد، لكنها ذهبت خارج المرمى.



وتعملق لينو في الذود عن مرماه، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة روميلو لوكاكو، الذي تسلم تمريرة حريرية من راشفورد، قبل أن يسدد بيسراه، ليبعدها الحارس الألماني إلى ركنية.



وتواصلت محاولات اليونايتد من جديد بتسديدة لراشفورد من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.



وتمكن لينو مجددًا من إبعاد الخطر عن مرماه بعدما أوقف راشفورد، الذي حاول مراوغته، لكن حارس الفريق اللندني أمسك الكرة بنجاح.



وفي الدقيقة 68، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح آرسنال بعد سقوط ألكسندر لاكازيت داخل منطقة الجزاء، إثر التحامه مع فريد.



ونفذ المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الركلة، ليضعها بنجاح داخل الشباك، معززًا تقدم المدفعجية بهدف ثانٍ.



وكاد لاكازيت أن يقتل المباراة بهدف ثالث بعد دقائق قليلة، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية زاحفة، لكنها مرت بجوار القائم.



واستمر مانشستر يونايتد في محاولاته حتى اللحظات الأخيرة، وسدد راشفورد كرة بضربة رأسية، لكنها ذهبت بسهولة بين أحضان الحارس لينو، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز آرسنال (2-0).



المصدر: موقع كورة