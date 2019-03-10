رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على جورماهيا في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على جورماهيا في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز، ضد فريق جورماهيا الكيني، بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وسجل محمود علاء هدف الزمالك الاول من ضربة رأس، وعزز يوسف أوباما النتيجة بالهدف الثاني في الشوط الأول، واحرز فرجاني ساسي هدف الزمالك الثالث ، واختتم عمر السعيد المباراة بالهدف الرابع.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي :-

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1- الزمالك 8 نقاط.

2- بيترو اتليتكو 7 نقاط.

3- نصر حسين داي 7 نقاط.

4- جورماهيا 6 نقاط.