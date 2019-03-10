رياضة | أول تعليق من إيمري بعد الفوز على مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من إيمري بعد الفوز على مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال الإنجليزي عن فوز فريقه 2-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "لا اعلم ما اذا كان هذا هو الفريق الافضل و اعتقد اننا نتحسن وننافس في مباريات مختلفة".

وأضاف: "لدينا بعض اللاعبين المختلفين الذين لديهم العقوبة ، لقد قرروا ، أوبامايانج لديها الخبرة والمتخصصة في ذلك واليوم".

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وواصل: "هدف تشاكا ؟ هو متخصص في التسديد ويمكنه التنفيذ من مواقع مختلفة على أرض الملعب".

وتابع: "لا أريد ذلك (المشجع الذي تعرض للاعب اليونايتد سمولينج)، أنا فخور اليوم بمؤيّدينا الذين ساعدونا ، لكنني أعتقد أيضًا أنه ينبغي لنا أن نفعل ذلك باحترام".

واختتم: "سيكون من الصعب تحديد إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا، سنلعب المباراة القادمة ضد نيوكاسل هنا ، بعد ثلاثة أسابيع، وتركيزنا الحالي على مواجهة رين".