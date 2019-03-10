رياضة | إدارة برشلونة ترفض طلبات ميسي وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة برشلونة ترفض طلبات ميسي وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله لويس سواريز نجمي نادي برشلونة 3 صفقات هجومية للتعاقد معهم للبارسا في الفترة الأخيرة.

وقالت مجلة "دون بالون" الإسبانية أن ميسي وسواريز طلبوا ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والمكسيكي هيرفينج لوزانو لاعب نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي والبولندي كريستوف بياتيك نجم ميلان.

واتخذت الإدارة الكتالونية قرارها برفض طلب ميسي وسواريز والاستقرار على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويراقب نادي برشلونة وضع ومستوى الصربي يوفيتش، حيث يرى مجلس إدارة برشلونة أن اللاعب سيكون المناسب لمشروع البارسا في السنوات المقبلة.