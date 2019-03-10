رياضة | مبابي يحسم مستقبله بعد خروج سان جيرمان من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يحسم مستقبله بعد خروج سان جيرمان من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مستقبله مع الفريق الباريسي وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة "le10 sport" الفرنسية تصريحات مبابي حيثُ: "عندي أهداف وطموحات معينة أتمنى تحقيقها مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة".

Advertisements

وقال مبابي: "حاليًا لا أفكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لناد آخر".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين الفرنسي الشاب وقطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وذلك للانتقال لصفوف أحداهما وذلك بعد تألقه مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

ولعب المتألق مبابي دوراً كبيراً في حصد منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018 بعد الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية.