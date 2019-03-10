رياضة | مهاجم الزمالك يقلد رمضان صبحي في مباراة جورماهيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يقلد رمضان صبحي في مباراة جورماهيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المغربي حميد أحداد على القيام بالوقوف على الكرة في مباراة فريقه التي تقام حاليا على ملعب برج العرب، أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

Advertisements

وتأتي واقعة المهاجم المغربي لتذكر الجميع بمشهد وقوف رمضان صبحي، لاعب الأهلي الحالي والمعار من صفوف هيديرسفيلد تاون الإنجليزي في مباراة سابقة من لقاءات القمة والتي أقيمت في الإمارات بالسوبر المصري في عام 2015.

وكانت تلك المواجهة التي شهدت واقعة رمضان صبحي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتتويج بكأس السوبر.