رياضة | تطورات جديدة بشأن اقتراب زيدان من تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن اقتراب زيدان من تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يقترب من قيادة يوفنتوس في الفترة المقبلة مع الرحيل المحتمل لماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفي الحالي.

وذكرت صحيفة لا ستامبا الإيطالية بأن زيدان تواجد في مدينة تورينو خلال الأيام القليلة الماضية لتضيف خطوة المدرب الفرنسي الزخم إلى التقارير التي تفيد بأنه سيكون المدير الفني ليوفنتوس في الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن زيارة زيدان كانت مفاجئة مؤكدة أنه يمكن أن يكون هناك سبب وراء تلك الزيارة وهي أن كبير مدينة تورينو ينظر إلى أنه على رأس أولوياته في الصيف.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن نيكولا أموروزو نجم يوفنتوس السابق وزميل زيدان قام بنشر صورة سابقة تجمعه بزيدان خلال زيارتهم لأحد أكاديميات كرة القدم بمدينة تورينو ليُزيد من شائعات الاقتراب من اليوفي.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب أليجري من الرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم بعدما أمضى 5 أعوام بين جدران السيدة العجوز منذ احتل منصب المدير الفني في صيف 2014 قادمًا من الغريم ميلان.

