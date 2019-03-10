رياضة | إيفرا عن باريس سان جيرمان: تديره "قِردة".. وصار "أضحوكة" أوروبا

أعرب النجم الفرنسي السابق، باتريس إيفرا عن اندهاشه وسخريته، بعد أن قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شكوى ضده للاتحاد الأوروبي لأنني احتفل ... "ماما، ماما"، عقب فوز فريقه السابق مانشستر يونايتد على باريس 3-1.

وقال إيفرا من خلال فيديو مصور: "يا رفاق .. إن أردتم مشاهدة المشاهير، لا داعي للذهاب إلى هوليوود بعد الآن، اذهبوا إلى (ملعب) باريس سان جرمان. ليو دي كابريو، Jay-Z .. جميعهم هناك. حتى جان بول وكلبه هناك. أما أساطير باريس، من وضعوا بصمتهم في تاريخ النادي، لا تراهم هناك أبدًا. يا لهُ من عار!".

وأضاف: "أوقف هذا الهراء يا ناصر الخليفي.. حان وقت تنظيف ناديك. في الواقع، سأتقدم بشكوى أنا أيضًا على الوزير الذي كان يجلس خلفي ويصرخ في أذني طوال المباراة ’إنه باريس إنه باريس’ رغم أنني لم أفعل شيء. لكني ممن ينتظر ليكون صاحب الكلمة الأخيرة، وفي النهاية .. بووم!".

واختتم: "أنا من محبي باريس، لكن هذا النادي أصبح أضحوكة. أنا من باريس، أنا باريسي .. بل أنا متأكد أنني أحب باريس سان جرمان أكثر ممن كتب الرسالة للاتحاد الأوروبي. ما هذا الهراء؟ نادي تديره قردة؟".