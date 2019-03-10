رياضة | نابولي يحدد رقما خياليا للتفريط في نجمه الأول إلى كبار أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يحدد رقما خياليا للتفريط في نجمه الأول إلى كبار أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إدارة نابولي حددت سعر لورينزو إنسيني نجم الفريق وذلك على خلفية رغبة العديد من أندية أوروبا في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن نابولي حدد سعر 100 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع إنسيني قائد الفريق السماوي نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن أندية مانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان يرغبان في التحدث مع فريق الجنوب من أجل التعاقد معه بالفترة المقبلة على خلفية المستويات الرائعة التي يقدمها في الكالتشيو.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إنسيني يشعر بالإحباط بسبب افتقار الفريق للتتويج بالبطولات بجانب أنه يشعر بضغوطات من وراء وراثة شارة قيادة الفريق عقب رحيل مارك هامسيك.

وأكدت الصحيفة الإيطالية بأنه على الرغم من أن أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي لم ينظر لأي مقترح من قبل إلا أنه من المتوقع أن الوضع سيتغير بالفترة المقبلة.

يذكر أن إنسيني خاض 22 مباراة مع الأتزوري في الدوري الإيطالي هذا الموسم موقعًا على 8 أهداف بالإضافة إلى صناعة 6 آخرين ليقود نابولي إلى وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 56 نقطة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس.