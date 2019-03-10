رياضة | مارادونا يفتح النار على مدرب الأرجنتين: "لا يحترم الكرة كيف لا يتم استدعاء أجويرو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا يفتح النار على مدرب الأرجنتين: "لا يحترم الكرة كيف لا يتم استدعاء أجويرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لدورادوس دي سينالوا المكسيكي حاليا ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين وأكد أنه لم يحترم اللعبة عندما قرر عدم استدعاء المهاجم سيرجيو أجويرو.

وقال مارادونا في تصريحات صحفية : "سكالوني لم يحترم اللعبة حين قرر عدم استدعاء أجويرو، لم يكن يوما لاعبا جيدا، ولم أكن لأضمه لفريقي".

وأكد مارادونا أن عودة ليونيل ميسي نجم برشلونة للمنتخب تبعث الراحة بداخله لاعتباره أن هذا الأمر سيجعل الجماهير تستمتع بكرة قدم جيدة.

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واختتم مارادونا تصريحاته قائلاً : "لا أعلم ماذا ينبغي أن يفعل أجويرو كي يتم استدعاؤه".

يذكر أن الأرجنتين ستخوض مباراتين لوديتين أمام فنزويلا في 22 مارس الجاري وأمام المغرب في 26 من نفس الشهر.

على جانب آخر، أبدى مارادونا سعادته بعدما فاز فريقه السبت على زاكاتيبيك (2-1) في دوري الدرجة الثانية المكسيكي ليصعد الفريق للمركز الـ12 بترتيب المسابقة ليبقي على فرصه في التأهل للدوري المصغر.