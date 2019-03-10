رياضة | الصفاقسي يصعد لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يصعد لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الصفاقسي على النجم الساحلي 2-1، اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

واستعاد الصفاقسي صدارة المجموعة، بـ9 نقاط، ليضمن تأهله رسميا إلى ربع النهائي، بينما تجمد النجم الساحلي عند 7 نقاط، في المركز الثاني.

وافتتح الصفاقسي التهديف في الدقيقة 58، عن طريق فراس شواط، لكن النجم الساحلي رد سريعًا بهدف التعادل، بعد 4 دقائق، عبر صدام بن عزيزة، وحول نسيم هنيد ركلة الجزاء إلى هدف الفوز 2-1، لصالح الصفاقسي.