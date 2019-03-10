رياضة | سانشيز يرفض الرحيل عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانشيز يرفض الرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأحد أن التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد يرفض الرحيل عن الشياطين الحمر نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن سانشيز يرفض خطط مانشستر يونايتد للتخلي عن خدماته هذا الموسم على الرغم من أنه ليس ضمن أولويات المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سانشيز لا يقدم أداء مميزًا منذ ارتداء قميص الشياطين الحمر في يناير 2018 قادمًا من آرسنال في صفقة تبادلية مع الأرميني هنريك مخيتاريان.

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وذكرت الصحيفة البريطانية بأن سانشيز يعتبر اختيارًا ثالثًا في هجوم اليونايتد عقب الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وكشفت الصحيفة البريطانية بأن سانشيز يعاني حاليًا من إصابة في الركبة ستبعده عن المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد لمدة 6 أسابيع.

ونوهت الصحيفة أن اليونايتد لم يجد المردود الفني المنتظر من صفقة سانشيز خاصة أن اللاعب يتقاضى راتبًا ضخمًا يبلغ 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رحيل سانشيز يسمح بتوفير موارد مالية أمام سولسكاير كي يستغلها في دعم الفريق بصفقات جديدة.