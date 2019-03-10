رياضة | الجوكر يفجر أزمة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجوكر يفجر أزمة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحمد فتحي نجم الأهلي وجوكر الفريق أزمة في النادي عقب رحلة الكونغو وذلك بعد الخسارة من فيتا كلوب بهدف دون رد أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وطلب أحمد فتحي مدافع الفريق الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي خلال الرحلة الأخيرة بعد العودة من الإصابة المشاركة في المباريات.

وتفجرت أزمة كبيرة بين فتحي ولاسارتي بعد الجلسة التي جمعتهما وجدد فيها الجوكر طلبه بالمشاركة في المباريات خاصة أنه تعافى من الإصابة وكان أحد ركائز القوام الأساسي قبل أن تداهمه الإصابة ويبتعد لمدة تقترب من شهرين.

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وأبدى لاسارتي لفتحي إعجابه الشديد بمستوى محمد هاني الذي يؤدي بشكل جيد منذ حصوله على الفرصة كما أن مستواه في تصاعد وليس من العدل إعادته لدكة البدلاء في الوقت الحالي.

أما الأزمة التالية التي نقلها لاسارتي لفتحي هو أنه يفكر في الاستعانة به في مركز خط الوسط في حال احتاج له وهو ما لم يحدث أيضا بعد إصابة هشام محمد ودفع المدير الفني بعمرو السولية وكريم نيدفيد في هذا المركز أيضًا.

ويطمح فتحي في العودة للتشكيل الأساسي للأهلي من أجل استعادة بريقه المفقود والعودة مجددًا لحسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري قبل منافسات أمم أفريقيا في يونيو المقبل والتي باتت قريبة وتحدد هذه الفترة اختيارات الجهاز الفني بشكل كبير.