رياضة | ميسي على أعتاب رقم تاريخي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي على أعتاب رقم تاريخي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ليونيل ميسي نجم برشلونة على أعتاب تحقيق رقمًا تاريخيًا، مع الفريق الكتالوني بالموسم الحالي، وذلك بعدما رفع رصيد أهدافه بالدوري الاسباني إلي 26 هدفًا، متربعًا على صدارة هدافي المسابقة.

ويعتبر ليونيل ميسي اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة الأوروبية إلى جانب البرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس، اللذان نجح في تسجيل 30 هدف أو أكثر في بطولة الدوري خلال 7 مواسم.

ويتطلع "ميسي" لتسجيل 3 هدفًا للموسم الثامن في مسيرته الاحترافية ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز بالتاريخ.

ويحتاج "ميسي" 4 أهداف فقط للصول لـ30 بالليجا بالموسم الحالي، ويصبح أول لاعب يسجل 30 هدف أو أكثر في 8 مواسم، أما رونالدو يحتاج 11 هدفًا للوصول لذلك الإنجاز، حيث سجل 19 هدفًا هذا الموسم.