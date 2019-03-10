رياضة | مارادونا ينتقد مدرب الأرجنتين بسبب استبعاد "أجويرو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا ينتقد مدرب الأرجنتين بسبب استبعاد "أجويرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية، ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بسبب اختياراته في قائمة منتخب التانجو.

وقال مارادونا: "أنا سعيد بعودة ليونيل ميسي للمنتخب الأرجنتيني، لأننا سنرى كرة قدم جميلة..والجماهير سوف تستمع بذلك".

“وأضاف: " سكالوني لم يحترم اللعبة حين قرر عدم توجيه الدعوة لأجويرو، لا أعلم ماذا ينبغي أن يفعل كي يتم استدعاؤه

وكان ليونيل سكالوني قرر استدعاء ميسي لخوض مبارتي فنزويلا والمغرب الوديتين، خلال آواخر شهر مارس الجاري، كما استبعد سيرجيو أجويرو رغم تألقه اللافت مع مانشستر سيتي.