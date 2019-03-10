رياضة | تعليق ناري من مدافع بايرن ميونيخ بعد استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مدافع بايرن ميونيخ بعد استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن استبعاد هوميلز ، وتوماس مولر وجيروم بواتينج، من قائمة المانشافت خلال المرحلة القادمة لرغبته في الاعتماد على وجوه شابة في تصفيات يورو 2020.

وعلق "هوميلز" مدافع بايرن ميونيخ على قرار استبعاده من خلال عدة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث كتب "قرار مدرب المنتخب الوطني من الصعب تفهمه، رغم احترامي له بكل تأكيد".

وفي تغريدة أخري كتب: "كانت تربطني علاقة جيدة دومًا بأفراد الجهاز الفني للمنتخب الألماني، حيث ساد بيننا التعامل دائمًا بشكل لائق".

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وأضاف: "توماس وجيروم وأنا بذلنا كل ما لدينا لخدمة المانشافت لسنوات، من وجهة نظري، فإن هذه الطريقة التي انتهت بها الأمور، لا تتناسب مع ما حققناه من إنجازات مع المنتخب".

وواصل: " أنا أحب اللعب لألمانيا".

وتابع: "بالنسبة لي، يمكنني القول بأنها كانت سنوات رائعة، خضت خلالها 70 مباراة دولية، وهذا ما فاق ما حلمت به في الطفولة، كما شاركت في 4 بطولات كبرى، وتُوجت بلقب مونديال 2014".

واختتم تصريحاته: "سأظل حاملًا بداخلي هذا الشعور للأبد، وآمل يومًا ما بأن أكرر مثل هذه الإنجازات من جديد".