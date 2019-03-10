رياضة | جلسة "توبيخ" من سولاري لثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة "توبيخ" من سولاري لثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الاسباني، وجه إنتقادات عنيفة للثلاثي، مارسيلو دا سيلفا، وإيسكو ألاركون، وجاريث بيل، بسبب النتائج السلبية للفريق وآخرها خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سانتياجو سولاري عقد جلسة "توبيخ" للثلاثي مارسيلو سيلفا وإيسكو ألاركون وجاريث بيل، قبل بداية التدريبات الجماعية مساء أمس السبت، وقد سمع الثلاثي المذكور كلاماً قاسياً وعنيفاً من المدرب الأرجنتيني.

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ووجه "سولاري" انتقادات قوية للثلاثي، وقام بمعاتبة ايسكو بسبب تصرفاته وتراجعه بدنيًا، ووبخ "مارسيلو" بسبب تراجع مستواه، كما قام بتعنيف "جاريث بيل" بسبب عدم تقديمه الاداء المنتظر منه.

كما تحدث مدرب ريال مدريد مع اللاعبين وأبلغهم بغضبه الشديد بسبب سقوط الفريق أمام أياكس والنتائج السلبية الاخيرة.