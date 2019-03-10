رياضة | تعليق مثير من كلوب عن صلاح رغم عدم تسجيله أمام بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من كلوب عن صلاح رغم عدم تسجيله أمام بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، عما قدمه محمد صلاح جناح فريقه في مباراة بيرنلي اليوم والتي أقيمت بالجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.
وفاز ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2، وسجل روبرتو فيرمينو هدفين وأحرز ساديو ماني هدفين ليدخل سباق الهدافين في البريميرليج برصيد 16 هدفاً.
وقال كلوب عقب نهاية المباراة: "بالنسبة لي محمد صلاح أرى أن محمد صلاح هو أفضل لاعبي ليفربول أمام بيرنلي، لكنني لست متأكداً أن يلاحظ الجميع ذلك لأنه لم يسجل أي هدف".
وتابع: "لقد قدمنا أداء جيداً رغم أنها مباراة صعبة، عادة ما يكون اللعب أمام بيرنلي معقدا لأسباب مختلفة".
وأضاف: "والهدف الأول لنادي بيرنلي ليس صحيحاً، الشيء الجيد أنه جاء في وقت مبكر، فكان لدينا وقت كاف لإدراك التعادل ثم التقدم".